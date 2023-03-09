Rusya: Bryansk’taki 'terör eylemlerine' misilleme olarak Ukrayna’daki hedefleri vurduk Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, geçen hafta Bryansk bölgesindeki "terör eylemlerine" misilleme olarak Ukrayna’daki hedefleri yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle vurduklarını bildirdi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın Ukrayna’nın kritik önem arz eden altyapısına 81 füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Ukrayna Enerji Bakanlığı da Kiev, Mıkolayiv, Harkiv, Zaporijya, Odessa, Dnipropetrovsk ve Jitomir bölgelerinin enerji tesislerinin hedef alındığını aktarmıştı.

Rusya'da Bryansk bölgesinde 2 Mart'ta Ukraynalı olduğu belirtilen "sabotaj gruplarının" Rusya-Ukrayna sınırında bulunan bölgedeki köye sızdığı ve silahlı saldırı düzenlediği bildirilmişti. Bölge yönetimi, saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Putin terör eylemi olarak nitelendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silahlı saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.

"Uzun menzilli füzelerle vurduk"

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Bryansk bölgesinde 2 Mart’ta Ukrayna tarafından gerçekleştirilen "terör eylemlerine" misilleme yapıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

Kinjal hipersonik füze sistemi dahil hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle Ukrayna’nın askeri altyapısının kilit unsurları, savunma sanayisi işletmeleri ve bunlara enerji sağlayan tesisleri vuruldu.

"Tüm hedefler vuruldu"

Saldırıdaki tüm hedeflere ulaşıldığını kaydeden Konaşenkov şöyle devam etti: