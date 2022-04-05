Rusya: Buça'da iyi planlanmış trajik bir gösteri düzenlendi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Buça'dan yansıyan sivil ceset görüntülerini "Planlanmış trajik bir gösteri” olarak nitelendirdi.

Rusya-Ukrayna savaşında en trajik görüntüler başkent Kiev yakınlarındaki Buça şehrinden geldi.

Rusların çekildiği şehirde, sokaklarda sivillerin elleri arkadan bağlanmış şekilde infaz edilmiş görüntüleri dünya kamuoyuna yansıdı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İDDİALAR TEMELSİZ"

Peskov, Buça kentinde yaşananlara ilişkin Rusya’ya yönelik iddiaların temelsiz olduğunu söyledi.

"İYİ PLANLANMIŞ BİR GÖSTERİ"

İddiaların, Rus ordusunu karalamaya çalışmaya yönelik bir “sahtekarlık” olduğunu savunan Peskov, “Rus ordusuna yönelik suçlamaların temelsiz ve iyi planlanmış trajik bir gösteri olduğu konusunda ısrar ediyoruz. Bu, işe yaramayacak.” dedi.

"ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Rusya’nın Birleşmiş Milletler dahil çeşitli platformlarda konuya ilişkin çeşitli bilgiler sunduğuna işaret eden Peskov, “Batılı ülkeler sadece gözlerini ve kulaklarını kapatıp herhangi bir şey duymak istemiyorlar. Bu maalesef gerçek ancak buna rağmen kendi savlarımızı anlatmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Peskov, Buça’daki duruma ilişkin gerçekten tarafsız bir soruşturmanın yürütülebileceğinden ise şüphe duyduklarını sözlerine ekledi.