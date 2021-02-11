Rusya Büyükelçisi Borodavkin: Rusya-Kazakistan gündeminde toprak iddiası konusu yok

Rus-Kazak ilişkileri üzerine açıklamalarda bulunan Rusya'nın Nur Sultan Büyükelçisi, iki ülke arasında toprak iddiasına yönelik bir gündem olmadığını ifade etti.

Kazakistan'ın Habar 24 kanalında katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Rusya'nın Nur Sultan Büyükelçisi Aleksey Borodavkin, Kazakistan topraklarının Rusya'ya verilmesi gerektiği üzerine ortaya atılan iddialara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İDDİALAR ASILSIZ

"2020’de iki ülke arasında kritik bir an olarak öne çıkan Rus milletvekillerinin Kazakistan topraklarına ilişkin iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Borodavkin, "Bunu dramatize etmek istemiyorum ancak bu uygunsuz ifadelerin Rusya’nın resmi pozisyonuyla açıkça çeliştiğinin altını çiziyorum. Ülkelerimiz arasındaki sınır anlaşma ile belirlendi. Haliyle, Rus-Kazak gündeminde toprak iddiası gibi bir konu yok." yanıtını verdi.

"İLİŞKİLERE ZARAR VERMEK İSTİYORLAR"

Rusya’nın Kazakistan’ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu belirten Borodavkin, "Bana göre, 'sınır temasını' ısıtanlar Rusya ile Kazakistan arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeyi hedefliyorlar." dedi.

"TOPRAKLAR RUSYA'YA VERİLMELİ"

Daha önce Rusya Devlet Duması Milletvekili Vyaçeslav Nikonov, Rus devlet televizyonunda "Kazakistan toprakları, Rusya ve Sovyetler Birliği'nden büyük bir armağandır." ifadesini kullanmıştı.

Bir diğer Duma Milletvekili Yevgeny Fedorov da Kazakistan'ın, topraklarını Rusya'ya vermesi gerektiğini söylemişti.

KAZAKİSTAN NOTA VERDİ

Söz konusu açıklamalar sonrası Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Rusya’ya nota vermiş, Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Rus milletvekillerinin sözlerini 'saçmalık' olarak değerlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de ulusal basın organına yazdığı makalede, Kazakistan’ın milli değerlerini her türlü koruyacağını bildirmişti.