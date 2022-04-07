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    Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi

    Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi

    Rusya'nın Ukrayna ile savaşında Çeçen ordusunu cepheye süren Ramazan Kadirov, Rusya tarafından törenle korgeneral yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 22:44
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    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta 43 gün geride kaldı.

    BM raporlarına göre 2 bine yakın sivil hayatını kaybederken, 2 binden fazlası da yaralandı ve 4 milyondan fazla Ukraynalı mülteci durumuna düştü.

    RUSYA, KADİROV'U "KORGENERAL" YAPTI

    Savaşın başladığı günlerde Çeçenistan özerk bölgesinin lideri Ramazan Kadirov, ordusunu Ukrayna'daki savaşa destek olmaya göndereceğini açıklamıştı.

    Büyük bir gösteri edası ile gönderilen Çeçen ordusu, Ukrayna ordusu ile hem de Rusya karşıtı Çeçen savaşçılarla karşı karşıya geldi.

    Ve Kadirov'un bu çabaları karşılığını buldu. Rusya, Kadirov'u korgeneral rütbesi ile ödüllendirdi.

    Rusya, Çeçen lider Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi - VİDEO

    Rusya, Çeçen lider Kadirov a korgeneral rütbesi verdi #1

    Rusya, Çeçen lider Kadirov a korgeneral rütbesi verdi #2


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