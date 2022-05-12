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    Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu

    Rus ordusu iki okulu hedef alarak 3 kişinin ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.
    • 12.05.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 17:54
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    Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu

    Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ediyor.

    Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus ordusununun Çernihiv bölgesindeki Novhorod-Siverskyi kentinde bulunan bir ortaokul ile yatılı okulu vurduğunu duyurdu.

    3 ölü, 12 yaralı

    Saldırı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

    Zelensky'nin eşi: Ruslar çocuklarımıza savaş açıyor

    İHA'nın haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelensky de Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

    "Rus ordusu, Çernihiv bölgesinde yer alan Novgorod-Siversky'deki bir okul ve yatılı okula roket attı. Kurtarma ekipleri orada çalışıyor ancak şimdiden 3 ölü ve 12 yaralı olduğu biliniyor. Bu bilinçli bir bombalamaydı. Sadece askeri tesislere saldırdığını iddia eden Ruslar, çocuklarımıza savaş açıyor. Aslında geleceğimize savaş açıyorlar.

    Rusya Çernihiv de ortaokul ile yatılı okulu vurdu #1

    "Her gün yeni bir yeri tahrip ediyorlar"

    Ukrayna Eğitim Bakanlığı'nın son verilerine göre şu anda bin 635 eğitim kurumu bombardımandan zarar gördü. Bunlardan 126'sı tamamen yok edildi. Eğitim Bakanlığı eğitim kurumlarımızın tüm yıkımlarını interaktif bir harita üzerinde kayıt altına almaktadır. Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin soykırım olup olmadığı şu anda dünya çapında tartışılıyor. Cevap vermek yerine bu haritaya bakın. Her gün Ruslar tarafından benzeri görülmemiş bir şekilde kasıtlı olarak tahrip edilen yeni bir okul veya anaokulu ortaya çıkıyor."

    Rusya Çernihiv'de ortaokul ile yatılı okulu vurdu

    Rusya Çernihiv de ortaokul ile yatılı okulu vurdu #2

    Rusya Çernihiv de ortaokul ile yatılı okulu vurdu #3


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