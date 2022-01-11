Rusya, çeşitli ülkelerle ortak tatbikatlar düzenleyecek

Rus ordusundan yapılan açıklamada, karada ve denizde farklı ülkelerle tatbikatlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Rusya, bu yıl birden çok noktada tatbikatlara hazırlanıyor.

Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamada, Rus askerleri ile Hindistan, Mısır ve Pakistan'dan askerlerin katılımıyla bir dizi tatbikatın bu sonbaharda yapılacağı duyuruldu.

PEŞ PEŞE ORTAK TATBİKATLAR

Açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi topraklarında ortak Rus-Hint tatbikatı olan Indra-2022'nin yapılması planlanıyor. Tatbikatın deniz kısmı Karadeniz'de yapılacak." denildi.

RUSYA'DAN TATBİKAT AÇIKLAMASI

Ekim ayında ise Rus askerlerinin Pakistan ile Dostluk-2022 ortak tatbikatı için Pakistan İslam Cumhuriyeti'ne hareket edeceği kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Güney Askeri Bölgesi'nin Hava Savunma uzmanları, Mısır Arap Cumhuriyeti topraklarında Rus-Mısır ortak tatbikatını düzenlemeye hazırlanıyor." bilgisi paylaşıldı.

MISIR, KAZAKİSTAN, CEZAYİR...

TASS'ın haberine göre, ayrıca Mısır ve Rusya'nın Karadeniz'de ortak tatbikat yapacağı, Rus-Kazak tatbikatlarının Hazar Denizi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Ağustos 2022'de ise Güney Askeri Bölgesi askerlerinin ortak taktik tatbikata katılmak için Cezayir'e hareket edeceği, Rus Karadeniz filosunun Akdeniz'de Cezayir'le ortak tatbikat gerçekleştirileceği açıklandı.