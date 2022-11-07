Rusya cezaevindeki suçluları cepheye sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in imzaladığı kararnameye göre cinayet, hırsızlık ve uyuşturucu ticaretinden cezaevinde olanlar askere alınabilecek.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş yeni bir boyut kazanıyor.

Rusya, askeri gücünü artırmak için cepheye cezaevlerinde bulunan suçluları gönderecek.

Cinayet, hırsızlık ve uyuşturucu ticaretinden sabıkalılar askere alınacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle cinayet, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan sabıkalı olanlar askere alınabilecek.

Bu adımla yüz binlerce kişinin Rus ordusuna alınmasının önünün açıldığı öngörülüyor.

Cinsel saldırı ve terörizm suçluları muaf tutuldu

Bu uygulamadan muaf tutulacak suçlar ise çocuklara yönelik cinsel saldırı ve terörizm suçları oldu.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda, Wagner isimli Rus paralı asker grubunun hapishaneden görüntüleri sızmış ve mahkumlara cezalarının silinmesi karşılığında 6 ay orduya katılmaları teklif edilmişti.

Daha sonra ülkede seferberlik ilan edilmiş ve çok sayıda Rus orduya katılmıştı.