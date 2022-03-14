Rusya, Çin'den askeri yardım istedi

Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya'nın Pekin'den askeri destek talebinde bulunduğu öne sürüldü.

ABD'de, Moskova yönetimiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

New York Times gazetesi, Rusya'nın Çin'den askeri destek istediğini yazdı.

ASKERİ TEÇHİZAT TALEBİ

Amerikalı bazı yetkililere dayandırılan haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçen ay başlattığı saldırının ardından "Çin'den Ukrayna'daki savaşa askeri teçhizat ve destek vermesini istediği" öne sürüldü.

Batı'dan çeşitli yaptırımlara maruz kalan Rusya'nın ayrıca, Pekin yönetiminden ekonomik yardım talebinde bulunduğu da belirtildi.

ABD ÇİN'İ YAKINDAN İZLİYOR

Söz konusu yetkililer, Moskova'nın ne tür askeri destek istediği ve Çin'in bu taleplere ne şekilde karşılık verdiği hakkında bilgi paylaşmadı.

Washington'daki yetkililerin, Rusya konusunda Çin'i "yakından izlediği" belirtilirken, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın açıklaması aktarıldı.

"RUSYA'YA CAN SİMİDİ OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

CNN International yayınına katılan Sullivan, yaptırımlardan kaçınmaya ilişkin Moskova'ya doğrudan ya da dolaylı yollardan yardımda bulunulmasının sonuçları olacağına yönelik Çin'i uyardıklarını söyledi.

Sullivan, "Dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir ülkenin Rusya'ya can simidi olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

ÇİNLİ SÖZCÜ: HABERİM YOK

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, askeri ve ekonomik yardım konusunda "Rusya'dan gelen talebi hiç duymadığını" kaydetti. "Ukrayna'daki mevcut durum gerçekten endişe verici" diyen Liu, Pekin'in barışçıl bir çözüm görmek istediğini dile getirdi.

"Şu an öncelik, gergin durumun tırmanmasını ve hatta kontrolden çıkmasını önlemek." diye ekledi.



