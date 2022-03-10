Rusya: Çocuk hastanesini bombaladığımız iddiası yalan haber

BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, Guterres'in hastaneyle ilgili paylaşımına tepki gösterdi. Polyanskiy, hastanede günler önce askerlerin konuşlandığını savundu.

Ukrayna'nın Mariupol kentinde çocuk ve doğum hastanesinin Rusya'nın hava saldırısında vurulduğu belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, hastane ve çevresinde ortaya çıkan görüntülerin ardından yaptığı açıklamada, Rusya'yı "soykırım" yapmakla suçladı.

GUTERRES: HASTANEYE YAPILAN SALDIRI KORKUNÇ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri (BM) Antonio Guterres de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın Mariupol kentinde doğum ve çocuk servislerinin bulunduğu hastaneye yapılan saldırı korkunç." dedi.

Sivillerin kendileriyle ilgili olmayan bir savaş için en yüksek bedeli ödediğini belirten Guterres, "Bu anlamsız şiddet durmalı. Akan kanı derhal durdurun." ifadelerini kullandı.

RUSYA: YALAN HABER

17 kişinin yaralandığı belirtilen saldırıya Moskova'dan yalanlama geldi. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, Guterres'in açıklamasına tepki göstererek, "Yalan haber, işte böyle doğuyor" şeklinde karşılık verdi.

"BM'NİN BU BİLGİYİ DOĞRULAMADAN YAYMASI ÜZÜCÜ"

Polyanskiy, Rusya'nın 7 Mart'ta hastanenin Ukraynalıların ateş açtığı askeri üsse dönüştürüldüğü konusunda uyardığını söyledi.

Rus yetkili, BM'nin bu bilgiyi "doğrulamadan yaymasının çok rahatsız edici" olduğunu belirtti.