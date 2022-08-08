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    Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile müzakerelerde büyük rol oynuyor

    Moskova'dan yapılan açıklamada, Ankara'nın barış süreci için çaba sarf ettiği belirtildi. Ulusal para birimleriyle ticaret konusunda da mesaj verildi.
    • 08.08.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 14:10
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    Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile müzakerelerde büyük rol oynuyor

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky arasında İstanbul’da görüşme gerçekleştirilmesine ilişkin teklifine değindi.

    "Erdoğan, büyük rol oynuyor"

    Peskov, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rus ile Ukraynalı heyetler arasındaki müzakereler için çok iyi koşulların düzenlenmesinde oldukça büyük bir rol oynadığını biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir barış sürecinin başlatılması için de çaba sarf ediyor." dedi.

    "Ukrayna radardan kayboldu"

    Peskov, Türkiye’nin böyle bir sürecin başlatılması için siyasi irade de gösterdiğini vurgulayarak, “Ancak Ukrayna heyeti adeta radardan kayboldu. Şu anda herhangi bir müzakere süreci yürütülmüyor.” şeklinde konuştu.

    Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile müzakerelerde büyük rol oynuyor #1

    "Doları basan ülke, güveni sarstı"

    Türkiye ile Rusya arasında artması beklenen ulusal para birimleriyle ticarete de değinen Peskov, bu adımın dolar dahil herhangi başka bir şeye zarar vermek amacıyla yapılmadığını söyledi.

    AA'nın haberine göre, Peskov, doların güvenilir bir rezerv para birimi olmadığını belirterek, “Bu endişe artık çok sayıda ülke tarafından paylaşılıyor. Ne yazık ki doları basan ülke, bu para birimine olan güveni sarstı.” dedi.

    "İstanbul'da önemli bir anlaşmaya vardık"

    Çok sayıda ülkenin ticarette doların payını azaltmak ve ulusal para birimlerinin payını artırmak istediğini anlatan Peskov, şu ifadeleri kullandı:

    "Aynı şey Türkiye ile ilişkilerimizde de oluyor. Gaz tedarikimizin bir kısmının ruble ile ödenmesi için İstanbul'da önemli bir anlaşmaya vardık. Ulusal para birimlerinin payının artmaya devam edeceğini umuyoruz."


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