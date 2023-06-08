Rusya: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Ankara'nın Kremlin'e yönelik yapıcı tutumundan memnun olduklarını söyledi. Zaharova, bu bağlamda Erdoğan'ın verdiği mesajlara işaret etti.

AA & Ensonhaber

Moskova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni döneminde de Ankara ile ilişkileri geliştirmeye devam etmek istiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bu konuda bazı değerlendirmelerde bulundu.

Zaharova, Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü iş birliğini geliştirme niyeti yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını belirtti.

Rusya'da gündem Türkiye ile ilişkiler

Rus Sözcü, haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Zaharova, Türkiye’de yeni hükümetin Rusya ve ABD ile dengeli ilişkiler yürütmesini bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruyu cevapladı.

"Erdoğan'ın açıklamalarına odaklandık"

Aynı Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, her şeyden önce Türkiye’nin seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Ankara'nın, Rusya ile iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını karşılayan, karşılıklı yarar sağlayan, çok yönlü iş birliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğu” yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını belirtti.

"Memnuniyetle karşılıyoruz"

Sözcü Zaharova, "Böyle yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz." dedi ve ekledi:

Kendi payımıza böyle ikili bir anlayışın uygulanmasını teşvik edeceğiz ve ortaya çıkması gereken sonuçları takip edeceğiz.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda yaptıkları telefon görüşmesinde en yakın gelecekte yüz yüze görüşme yapma niyetlerini doğruladıklarını söylemişti.

Son olarak Erdoğan, dün Rus mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Karadeniz Tahıl Girişimi ve Kahovka Barajı'nda yaşanan patlama gündemdeydi.