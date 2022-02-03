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    Rusya, Deutsche Welle'nin yayınlarına yasak getirdi

    Almanya'nın aldığı karara Rusya'dan misilleme geldi. DW'nin ülkedeki faaliyetleri sonlandırıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.02.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 17:16
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    Rusya, Deutsche Welle'nin yayınlarına yasak getirdi

    Rusya merkezli medya kuruluşu RT'ye Almanya'da yayın yasağı getirilmesinin ardından Moskova yönetimi harekete geçti.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) ülkedeki yayınlarının yasaklandığını duyurdu.

    RUSYA'DAN ALMAN MEDYA KURULUŞUNA YASAK

    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın, Rus RT'nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) yayınlarını yasakladığı anımsatıldı.

    Açıklamada, Almanya'nın söz konusu kararı neticesinde, mütekabiliyet gereği Deutsche Welle'nin Rusya'daki yayınlarına ilişkin çeşitli kararlar alındığı belirtildi.

    "RUSYA'DAKİ YAYINLARI SONLANDIRILDI"

    Buna göre, Deutsche Welle'nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesi kararının alındığına işaret edilen açıklamada, "Deutsche Welle'nin Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının da sonlandırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

    Rusya, Deutsche Welle nin yayınlarına yasak getirdi #1

    RUSYA'YA GİRİŞ YASAĞI

    Deutsche Welle'nin Rusya'da "yabancı ajan" statüsüne geçirilmesi için de gerekli işlemlerin başlatılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, RT DE'nin yayınlarının kısıtlanması sürecinde yer alan resmi veya gayriresmi Alman yetkililere ilişkin bir liste hazırlanacağı ve söz konusu şahısların da Rusya'ya girişlerinin yasaklanacağı belirtildi.

    Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), dün aldığı kararla RT'nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) yayınlarını yasaklamıştı.

    "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ"

    ZAK'tan yapılan açıklamada, RT DE'nin Almanya'da gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarının yasaklandığı ifade edilmişti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün söz konusu karara tepki göstererek, "Bu karar, ifade özgürlüğünün ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.


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