Rusya Devlet Başkanı Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali töreninde konuştu Putin, Türkiye'nin artık nükleer enerjiye sahip bir ülke haline geleceğini söyledi. "Erdoğan büyük hizmetlere imza atıyor" diyen Putin, uçuş sayısını da artırma kararı aldıklarını belirtti.

AA & Ensonhaber

Mersin'ün Gülnar ilçesinde bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, törene video konferans yoluyla bağlandı.

"Türkiye nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak"

Putin, törende yaptığı konuşmada, Akkuyu'nun Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden birisi olduğunu vurguladı.

Rus lider, "Akkuyu'da sertifikanın da verilmesi ile Türkiye, artık dünyanın en düşük maliyetli kaynaklarından nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak." dedi.

"Komşuluk ilişkilerine katkı sağlayacak"

Rusya Devlet Başkanı, Akkuyu'nun iki ülke ilişkilerine katkısına dikkati çekti:

Türk-Rus tarihinin en büyük ortak projelerinden birisi olan Akkuyu NGS, ülkelerimiz arasındaki komşuluk ilişkilerine katkı sağlayacak.



Akkuyu NGS'deki sistem, dünyanın en modern ve güvenilir güvenlik sistemlerinden bir tanesidir.

"Erdoğan büyük hizmetlere imza atıyor"

Türk hükümetinin çalışmalarından övgüyle bahseden Vladimir Putin, şöyle konuştu:

Sayın Erdoğan şahsen ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını bizlere gösteriyor.

"Kişisel başarısı sayesinde gerçekleşti"

Putin, Akkuyu NGS'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına yetiştirilmesinin, Erdoğan'ın kişisel başarısı sayesinde gerçekleştiğinin altını çizdi.

"Uçuş sayısını artırma kararı aldık"

Putin ayrıca, Türkiye-Rusya ikili ticaret cirosunun 2022'de 62 milyar doları aştığını, her iki pazarda karşılıklı çalışmaların artacağını dile getirdi. Sözü turizme getiren Putin, şunları söyledi:

Geçen sene Türkiye'ye 5 milyonun üzerinde Rus vatandaşı geldi. Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık.

"Türkiye'de gaz merkezi kurulacak"

"Doğalgaz konusunda teşviklerimizi esirgemeyeceğiz." diyen Putin, konuşmasının diğer bölümünde şunları aktardı:

Gazımızı üçüncü ülkelere sevk edeceğiz. Türkiye'de gaz merkezi kurulacak. Ticaret bu gaz merkezi ile artacak.



Ülkenizde büyük bir deprem yaşandı. Destek ve sahra hastanesi gönderen ilk ülkelerden biri olduk. 13 binden fazla Türk vatandaşı tedavi gördü. Bunları gönülden yapıyoruz.



En büyük nükleer santrallerden birini kuruyoruz. Çalışan personel sayısı 20 binden fazla. 3'te 2'si Türk vatandaşlarından oluşuyor. Türk mühendisler ciddi katkı sağlıyor.

"Büyük hedeflere emin adımlarla yürümesini biliyorsunuz"

Yaklaşık 300 Türk öğrenci, üniversilerimizde eğitim gördü. Bu, Türkiye'de yeni yüksek teknolojilerle donatılmış bir sektör ve ekonomi alanının ortaya çıktığını gösteriyor.



Büyük hedefler kurmayı ve bu hedeflere doğru emin adımlarla yürümesini biliyorsunuz. Biz de bu yaklaşımınızı destekliyoruz.