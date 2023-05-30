Rusya Devlet Başkanı Putin: Bizi kışkırtmak istiyorlar Rus lider Putin, ülkesinin başkentine yönelik hava saldırısını değerlendirdi. Yaşananları terör eylemi olarak tanımlayan Putin, "Nasıl yanıt vereceğimize bakacağız" diye konuştu.

AA & Ensonhaber

Rusya'nın başkenti Moskova, bugün insansız hava araçlarınca (İHA) düzenlenen saldırının hedefi oldu.

Saldırı, Rusya başta olmak üzere dünyada geniş yankı uyandırdı.

Putin 'terör eylemi' dedi

Konuya değinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya yapılan İHA saldırısının "terör eylemi" olduğunu söyledi.

"Bizi kışkırtmak istiyorlar"

Putin, bu tür saldırılarla Rusya'nın kışkırtılmak istendiğini belirtirken şöyle konuştu:

Rus tepkisini uyandırma girişimlerinden endişe duyuyorum. Görünüşe göre bu, bizi kışkırtmak için hesaplanmış bir saldırı. Buna nasıl yanıt vereceğimize bakacağız.

"Rus vatandaşlarını sindirmek için farklı bir yol seçtiler"

Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'da askeri altyapı tesislerini vurduğuna dikkat çeken Putin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Ukrayna rejimi, Rus vatandaşlarını sindirmek ve konutları vurmak için farklı bir yol seçti. Bu, açık bir terörist faaliyettir.

Putin: Hava savunma sistemi tatmin edici

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, İHA saldırısı sırasında hava savunma sisteminin "düzgün ve tatmin edici" bir şekilde çalıştığını anlattı.

İzvestiya'nın haberine göre, 30 Mayıs sabahı Moskova ve bölgedeki çok sayıda bina insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradı.

Evler hasar aldı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'e göre, hedef alınan evler hafif hasar gördü. Ciddi bir yaralanma olmazken, çok sayıda kişinin olay yerinde tedavi edildiği kaydedildi.