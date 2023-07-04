Rusya Devlet Başkanı Putin: Dış baskılara direniyoruz Ülkesinin karşılaştığı ambargolara değinen Putin, "Rus halkı, daha önce hiç olmadığı kadar konsolide oldu" dedi. Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna'dan 'Moskova karşıtı devlet yaratıldığını' söyledi.

ensonhaber.com

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün çevrimiçi toplantısında konuştu.

Putin, Wagner paralı asker grubunun geçtiğimiz ay çıkardığı silahlı isyandan bu yana ilk kez küresel bir zirvede konuşma yaptı.

Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Putin, "Rusya dış baskılara, yaptırımlara ve provokasyonlara direniyor ve direnmeye devam edecek." dedi.

"Rus halkı konsolide oldu"

Ülkesinin mevcut durumda istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini belirten Putin, şunları söyledi:

Rus halkı, daha önce hiç olmadığı kadar konsolide oldu. Rus siyasi çevreleri, tüm toplum, silahlı isyan girişimine karşı birleşik bir cephe olarak konuşarak, anavatanın kaderi için birliği ve yüksek sorumluluğu açıkça gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı, ülkesine eşi benzeri görülmemiş yaptırımların uygulandığını kaydederek, bu ambargoların gayrimeşru olduğunu vurguladı.

"Ukrayna'dan Rusya karşıtı devlet yaratıldı"

Kommersant'ın aktardığına göre, Vladimir Putin, komşu Ukrayna'dan "Rusya karşıtı bir devlet yaratıldığı" şeklindeki görüşünü de paylaştı: