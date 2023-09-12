Rusya Devlet Başkanı Putin, Elon Musk'a 'seçkin' dedi Forumda konuşan Putin, SpaceX ve Tesla CEO'sunun 'aktif ve yetenekli bir iş insanı' olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber

Rusya'nın Vladivostok kentinde 8. Doğu Ekonomik Forumu düzenlendi.

Foruma katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli konularda mesaj verdi.

Starlink internet uydularıyla Ukrayna'ya hizmet sunan Elon Musk'ın, Kiev'in geçen yıl Kırım’da Rusya donanmasına yönelik planladığı saldırıyı engellediği konuşuluyordu.

Putin, iddiaların gölgesinde SpaceX ve Tesla CEO'su Musk hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Putin'den Elon Musk yorumu

Rus lider, teknoloji milyarderi hakkında "seçkin kişilik" tanımlamasında bulundu.

Konuşmasının devamında Putin, söz konusu isimle ilgili "Aktif ve yetenekli bir iş insanı." diye ekledi.

Rus filosuna saldırıyı engellemekle gündemde

Walter Isaacson'ın 12 Eylül’de piyasaya çıkacak "Elon Musk" adlı biyografi kitabından medyada yayınlanan alıntılar, teknoloji milyarderinin Ukrayna-Rusya Savaşı'ndaki rolü konusunda yeni bir tartışma başlatmıştı.

Alıntılara göre, Musk, Ukrayna'nın 2022'de Kırım'daki Rus deniz filosuna yönelik denizaltı drone saldırısını engellemek için Starlink uydu mühendislerine gizlice şirketinin Kırım kıyısı yakınındaki uydu iletişim ağını kapatmalarını emretti.

'Küçük Pearl Harbor' endişesi

Musk'ın, Ukraynalı yetkililerin kendisine uyduları tekrar acil açması için yalvarmasına neden olan kararının, Kırım'a yönelik bir Ukrayna saldırısının "küçük bir Pearl Harbor" olayına dönüşebileceği ve Rusya'nın nükleer silahlarla karşılık vereceğine dair şiddetli bir korkudan kaynaklandığı ifade edildi.