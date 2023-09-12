Rusya Devlet Başkanı Putin: Ermenistan, Azerbaycan'ın Karabağ üzerindeki egemenliğini tanıdı Putin, taraflar arasında yaşanan Karabağ gerilimine değindi. Rus lider, "Ermenistan, Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu kabul ederse ne yapmalıyız?" dedi.

ensonhaber.com

Rusya'dan, son günlerde gerilimlerin yaşandığı Moskova-Erivan hattındaki ilişkilere dair açıklama yapıldı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ermenistan ilişkilerinde herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

8. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşan Putin, "Herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum, görüyoruz, anlıyoruz ne olduğunu." dedi.

"Bakü'nün egemenliğini tanıdılar, durum değişti"

Sözü Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan gerilime getiren Putin, Ermeni liderliğinin Bakü'nün Dağlık Karabağ üzerindeki egemenliğini resmen tanımasının ardından durumun çarpıcı biçimde değiştiğini kaydetti.

Putin, "Ermenistan, Karabağ'ın Azerbaycan'ın bir parçası olduğunu kabul ederse ne yapmalıyız?" diye ekledi.

Aynı zamanda Putin, Karabağ Ermenileri ile ilgili sorunların çözülmediğini savunurken, Rus barış güçlerinin görev alanının da buna dahil olduğunu ifade etti.

Putin'in Azerbaycan ifadeleri

Sözde 'etnik temizlik' iddialarında bulunan Putin, şu ifadeleri kullandı:

Azerbaycan liderliğinin, bize her zaman söylendiği ve söylenmeye devam edildiği gibi, herhangi bir etnik temizlikle ilgilenmediğini umuyorum.

"Paşinyan'la sorunumuz yok"

Interfax'ın haberine göre, moderatör tarafından yakın zamanda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşüp görüşmediği sorulduğunda ise Putin'den şu yanıt geldi: