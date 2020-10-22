Rusya Devlet Başkanı Putin: Esad'la ne işiniz var

Rusya Devlet Başkanı Putin: Esad'la ne işiniz var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Sıradan insanlar acı çekerken Esad'la ne işiniz var." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da düzenlenen Valday Tartışma Kulübü’nün yıllık toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Batılı ülkelerin yaptırım politikasını eleştiren Putin, koronavirüs pandemisi döneminde yaptırımların kaldırılması gerektiğini söyledi.

"ESAD'LA NE İŞİNİZ VAR?"

Suriye’ye yönelik ablukayı değerlendiren Putin, “Bazıları siyasi nedenlerden dolayı İran, Venezüella ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a karşı yaptırımların korunması gerektiğini söyleyecek. Sıradan insanlar acı çekerken Esad’la ne işiniz var? Hiç olmazsa ilaç verin, teknoloji verin, temel ihtiyaçlar için asgari krediler verin. Ama yok” diye konuştu.

PUTİN: RUSYA VE TÜRKİYE'NİN GÜNEY KAFKASYA'DAKİ TUTUMLARI ÖRTÜŞMÜYOR

Dağlık Karabağ nedeniyle yaşanan gerilime ilişkin konuşan Putin, Rusya ve Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki duruma ilişkin tutumlarının örtüşmediğini ve Moskova’nın siyasi çözüm bulunmasından yana olduğunu söyledi.

Putin ayrıca Türkiye’yle olan görüş ayrılıklarından kaygı duymadıklarının, Ankara’nın işbirliğinin sürdürülmesinden yana olduğunun altını çizdi.