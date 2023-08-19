Rusya Devlet Başkanı Putin, komutanlarla görüştü Rus lider Putin, önde gelen askeri yetkililerle Ukrayna'ya yakın bir noktada görüşme gerçekleştirdi. Kiev'den yapılan açıklama sonrası düzenlenen toplantının görüntüleri paylaşıldı.

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AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna sınırı yakınındaki Rostov-na-Donu'ya gitti.

Askeri karargahı ziyaret eden Putin, Rus komutanlardan bilgi aldı.

Ukrayna'nın mesajından sonra kritik toplantı

Dikkat çeken toplantı, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Urozhaine köyünü Rus güçlerinden kurtardığını duyurmasının ardından geldi.

Kiev yönetimi, güneydoğu cephesinde karşı saldırı çerçevesinde kazanımlar elde ettiğini belirtiyor.

Gerasimov rapor verdi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Ukrayna'daki "özel askeri operasyondan" sorumlu askeri grubun Rostov-na-Donu şehrindeki askeri karargahını ziyaret etti.

Putin, burada bazı Rus komutanlardan bilgi alırken Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da Putin'e rapor verdi.

Ukrayna'ya yakın noktada buluştular

Rus liderin askerlerle bir araya geldiği nokta, Ukrayna sınırına yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Rostov-na-Donu, Rusya'nın savaşta yer alan Güney Askeri Bölgesi ordusunun karargahına ev sahipliği yapıyor.

Bu arada İngiltere basınından The Guardian, "Açıklamada, görüşmeye ilişkin herhangi bir ek ayrıntıya yer verilmedi. Ayrıca görüşmenin ne zaman gerçekleştiği de net değil." diye yazdı.

Putin'i kapıda karşıladı

RIA devlet haber ajansı tarafından yayınlanan görüntüler, Gerasimov'un Putin'i gece vakti yapılan toplantı öncesi dışarıda karşılayıp selamladığını ve kısa bir tokalaşmanın ardından toplantıya geçildiğini gösteriyor.