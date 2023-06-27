Rusya Devlet Başkanı Putin, Suudi Veliaht Prens Selman'la görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in silahlı başkaldırısından sonra ülke liderlerinden ve üst düzey yöneticilerden destek mesajları almayı sürdürüyor.
Putin'i telefonla arayan son isim, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman oldu.
Suudi Arabistan'dan Putin'e destek
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Selman söz konusu görüşmede, Wagner'e karşı alınan tedbirler nedeniyle Putin'e desteğini iletti.
Görüşmeye ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:
24 Haziran'da Rusya'da yaşanan olaylarla bağlantılı olarak Muhammed bin Selman Al Saud, Rus liderliğinin anayasal düzeni, vatandaşların hayatını ve güvenliğini korumak için aldığı önlemlere desteğini ifade etti.
Rusya-Suudi iş birliğini değerlendirdiler
Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin ikili iş birliğini de masaya yatırdığı belirtildi:
Görüşme sırasında, karşılıklı yarar sağlayan Rusya-Suudi iş birliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin bazı konulara değinildi.
Rus liderin Kurban Bayramı tebriği
İki isim, temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Rus lider ayrıca Kurban Bayramı dolayısıyla Suudi Arabistan Kralı Selman'ı ve Suudi halkını tebrik etti.