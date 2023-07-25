Rusya, dış ticarette yeni karar aldı! Dost olmayan ülkelerden ithalat yapmayacak
AA

Rusya, yeni aldığı karara göre, artık dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatını yapmayacak.

Bu karar, Rusya'nın Batılı ülkelerin yaptırımlarına yönelik ilave karşı adım atması şeklinde yorumlanıyor.

Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımlarına yönelik ilave karşı adımların atılmasına devam edildiği kaydedildi.

Yasak, hazır balık ve deniz ürünlerini kapsıyor

Bu kapsamda, dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünlerinin ithalatının yasaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bir başka karar daha açıklandı.

Şarap ithalatındaki gümrük vergisi yüzde 12,5'ten 20'ye çıkartıldı

Rusya, dost olmayan ülkelerden şarap ithalatındaki gümrük vergisinin de yüzde 12,5'ten yüzde 20'ye çıkartılmasına karar verildiği bildirildi.

Balık ithalatındaki açığı yerli üreticiler dolduracak

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB), ve Norveç'ten söz konusu ürünlerin ithalatının durdurulmasıyla yerli üreticilerin pazarda yaşanacak boşluğu dolduracakları vurgulandı.