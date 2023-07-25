Rusya, dış ticarette yeni karar aldı! Dost olmayan ülkelerden ithalat yapmayacak Rusya, Ukrayna ile girdiği savaşın ardından dünyadaki ülkeleri, savaşta yer aldıkları tarafa göre dost olan ve olmayan ülkeler olarak ikiye ayırdı. Rusya, dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatını yasakladı.

AA Rusya, yeni aldığı karara göre, artık dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünleri ithalatını yapmayacak. Bu karar, Rusya'nın Batılı ülkelerin yaptırımlarına yönelik ilave karşı adım atması şeklinde yorumlanıyor. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımlarına yönelik ilave karşı adımların atılmasına devam edildiği kaydedildi. Yasak, hazır balık ve deniz ürünlerini kapsıyor Bu kapsamda, dost olmayan ülkelerden hazır balık ve deniz ürünlerinin ithalatının yasaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, bir başka karar daha açıklandı. Şarap ithalatındaki gümrük vergisi yüzde 12,5'ten 20'ye çıkartıldı Rusya, dost olmayan ülkelerden şarap ithalatındaki gümrük vergisinin de yüzde 12,5'ten yüzde 20'ye çıkartılmasına karar verildiği bildirildi. Balık ithalatındaki açığı yerli üreticiler dolduracak Açıklamada, Avrupa Birliği (AB), ABD ve Norveç'ten söz konusu ürünlerin ithalatının durdurulmasıyla yerli üreticilerin pazarda yaşanacak boşluğu dolduracakları vurgulandı.