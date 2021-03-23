Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: AB ile örgüt olarak ilişkimiz yok

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: AB ile örgüt olarak ilişkimiz yok

Lavrov, Çinli mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, "AB ile bir örgüt olarak ilişkimiz yok” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi. Çin'in Guilin kentinde bir araya geldikten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Lavrov açıklamalarında, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin daha hızlı geliştiğini, yıllardır inşa edilen mekanizmaların AB tarafından yok edildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"AB ile bir örgüt olarak ilişkimiz yok. Bu ilişkilerin altyapısı Brüksel'in tek taraflı kararları ile yok edildi."





“KENDİ KURALLARINI EMPOZE EDİYORLAR”

ABD ve Batı ülkelerinin Rusya ve Çin’e karşı uyguladığı yaptırımların kabul edilemez olduğunu ifade eden Lavrov, "ABD, Avrupa ve Batı, diplomasi yerine kendi kurallarını empoze etme yönünde adımlar atıyor. Onlar, dünya düzeninin temelinde uluslararası hukukun değil, kendi kurallarının yatması gerektiğini düşünüyor. Yaptırımlar bu tür kurallardan biridir." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs aşı çalışmaları konusunda Çin ile ortak çalışmaların devam ettiğini belirten Lavrov, "Batılı ortaklarımız, Rusya ve Çin'i aşı diplomasisinin maceracıları olarak göstermeye çalışıyor. Bu, kesinlikle doğru değil." dedi.

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Rusya'nın Batı tarafından kontrol edilen uluslararası ödeme sistemlerinden uzaklaşma yönündeki çalışmalara ilişkin de açıklamalar da bulunan Lavrov, Çin ile yapılan ticarette iki ülkenin milli paralarının kullanılmaya çalışıldığını ifade etti.

Lavrov, yeni ödeme sitemi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışmalar uzun süre farklı yönlerde devam diyor. Finans alanında iletişim sistemimiz var. İlgili finans kurumlarımız ve Rusya Merkez Bankası, bu sistemin kullanılmasını genişletmeyi düşünüyor."

“ÇİN’İ KARALAMAK İÇİN SAHNEYE ÇIKTILAR”

Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Lavrov ile yaptığı görüşmeye ilişkin, Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre Vang Yi, AB ve ABD başta olmak üzere Batılı ülkelerin Çin'e, Sincan Uygur bölgesinde insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tavır almasına ilişkin "Birkaç Batılı gücün art arda Çin’i karalamak ve eleştirmek için sahneye çıktığını” söyledi.

“İÇ İŞLERİNE MÜDAHALE DÖNEMİ BİTTİ”

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde 80’den fazla ülkenin, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi politikalarını desteklediğini belirten Vang Yi, “Hikaye ve yalan uydurarak Çin’in iç işlerine müdahale etme dönemi, geri dönmemek üzere gitti." ifadesini kullandı.

Birkaç ülkenin manipülasyonlarının uluslararası toplumu temsil edemeyeceğini söyleyen Vang Yi, Batı'nın bu tür hareketler ile Çin’in ilerleyişini durduramayacağını ifade etti.