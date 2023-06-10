Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hakan Fidan'ı kutladı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek büyük enerji projerini ele aldı. Lavrov, Türk muhatabını yeni görevinden dolayı tebrik etti.

AA & Ensonhaber

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni görevi dolayısıyla Rusya'dan tebrik telefonu aldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabinesinde yer alan Fidan'ı kutladı.

Konuyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lavrov ve mevkidaşı Fidan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Lavrov'dan Fidan'a tebrik telefonu

Lavrov’un, yeni görevinden ötürü Fidan’ı tebrik ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, tarafların, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki yapıcı etkileşimi sürdürmeye hazır olduklarını teyit ettikleri belirtildi.

Büyük enerji projelerine vurgu

Açıklamada görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Görüşmede, büyük enerji projelerine odaklanarak, Hükümetlerarası Ticaret ve Ekonomik İş Birliği Komisyonu'nun çalışmaları da dahil olmak üzere, Rusya-Türkiye iş birliğinin kilit konuları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Gelecekteki ikili temasların takvimi ele alındı. Güncel uluslararası ve bölgesel konulara değinildi.

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