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    Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO'nun Polonya'da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz

    Rusya'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, NATO'nun Polonya ile kurduğu ilişkiyi değerlendirdi.
    • 11.06.2022 - 14:18
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    Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO'nun Polonya'da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından sonra Kiev'e açık destek veren Polonya, aynı zamanda NATO tarafından da koruma altına alındı.

    NATO’dan Polonya'ya muhtemel Rus saldırılarına karşı silah takviyesi yapıldığı öğrenilildi.

    Rusya, Polonya'nın attığı bu bu adımlara karşı çıkmaya devam ederken Rus basınına açklamalarda bulunan Rusya'nın Avrupa İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakanlığı Dairesi Başkanı Oleg Tyapkin, Ukrayna'da 2014'deki devrimden öncede Polonya'nın, Avrupa'nın doğu cephesinde NATO'yu güçlendirmek için adımlar attığını ifade ederek bunun hala sürdüğünü söyledi.

    "Tehditleri etkisiz hale getireceğiz"

    Rus basınına konuşan ve bu duruma karşı kayıtsız kalamayacaklarını ifade eden Tyapkin,, "Elbette NATO grubunun Polonya'da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz. Cevabımız her zamanki gibi orantılı ve yerinde olacak. Rusya Federasyonu'nun güvenliğine potansiyel tehditleri etkisiz hale getireceğiz." dedi.

    "Diplomatik altyapının tamamen ortadan kaldırılması yolunu seçtiler"

    İHA'nın haberine göre; Polonya ile yaşanan siyasi gerilimler için ılımlı konuşan Oleg Tyapkin, "Siyasi duruma gelince, Polonya ile ikili ilişkilerimizde çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığına her zaman inandığımızı söylüyorum. Bu düşüncemizi düzenli olarak Varşova'daki ortaklarımızın dikkatine sunduk. Biraz daha sağduyu ile daha az ideolojik ön yargının yeterli olduğunu böylelikle işlerin yavaş ve sorunsuz ilerleyeceğini belirttik. Ne yazık ki 2014'ten beri Polonyalı ortaklarımız sorunun böyle bir formülle çözülme önerisine sağırca yaklaştılar. Onlar, uzun yıllardır inşa edilen diplomatik altyapının tamamen ortadan kaldırılması yolunu seçtiler." şeklinde konuştu.

    Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO nun Polonya da yoğunlaşmasını kayıtsızca izlemeyeceğiz #1


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