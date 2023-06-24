Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan darbe kriziyle ilgili yeni açıklama Rusya'da yaşanan krizle ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamada "Komplocuların maceracı eylemleri Rusya'yı istikrarsızlaştırma hedefi taşıyor" denildi.

ensonhaber.com Rusya karıştı... Ukrayna'da bataklığa saplanan Rusya'da darbe krizi yaşanıyor. Savaşta en ön safta savaşan paralı asker şirketi Wagner, Moskova'ya başkaldırdı... Grubun başkanı Yevgeny Prigojin'in 'Moskova'ya gireceğiz' açıklamasından sonra birlikler yürüyüşe geçti. Rostov'dan yola çıkan Wagner, Voronej'i geçti. Wagner, Moskova'ya doğru ilerlerken başkentte de hendekler kazılmaya başlandı.. Yaşanan kriz derinleşirken Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. "Eylemler Rusya'yı istikrarsızlaştırma hedefi taşıyor" Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: Komplocuların maceracı eylemleri, Rusya’yı istikrarsızlaştırma hedefi taşıyor. Silahlı kalkışma girişimi, Putin’i destekleyen Rus toplumunun büyük direnişiyle karşılaşıyor.



Özel askeri operasyonun tüm hedeflerine ulaşılıyor.



Batı’yı, Rusya’nın iç siyasetteki durumundan faydalanarak Rus düşmanı hedeflerine ulaşma planı yapmaya karşı uyarıyoruz.