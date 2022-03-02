Euro
15.62
0.74%
Dolar
14.03
0.97%
Altın
873.91
0.57%
Borsa
1970
1.22%
Bitcoin
615.979
3.27%
BTXN Coin
36.75
-1.97%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Rusya, doğum hastanesini vurdu

    Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerine ve bir doğum hastanesine yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
    • İHA
    • 02.03.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, doğum hastanesini vurdu

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu, 7’inci gününe girdi. Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok kentte patlama ve siren sesleri duyuldu.

    Sivilleri hedef alan Rusya, bu kez Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 120 kilometre mesafede yer alan Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerini ve bir doğum hastanesini hedef aldı. Rusya tarafından düzenlenen saldırıda doğum hastanesinin camları kırılarak hasar görüldü.

    “RAHAT BİR GECE OLMAYACAK”

    Jitomir Belediye Başkanı Sergey Suhomlin, yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yayınladığı görüntülü açıklamada Suhomlin, "Biraz önce sivil yerleşim yerleri ve hastaneler vuruldu. Hastanenin camları ve kapıları zarar gördü. Olayda ölen ve yaralananların sayısı netleştiriliyor. Olay yerinde ekipler çalışıyor. Rahat bir gece olmayacak." ifadelerini kullandı.


    İlginizi Çekebilir

    Resmi Gazete 2 Mart 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 2 Mart 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

    Tunceli'de vakalar artarken, aşı sayesinde yoğun bakımlar dolmadı
    Sağlık

    Tunceli'de vakalar artarken, aşı sayesinde yoğun bakımlar dolmadı

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü

    Görüş Bildir