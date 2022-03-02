Rusya, doğum hastanesini vurdu

Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerine ve bir doğum hastanesine yönelik saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonu, 7’inci gününe girdi. Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok kentte patlama ve siren sesleri duyuldu.

Sivilleri hedef alan Rusya, bu kez Ukrayna’nın başkenti Kiev’e 120 kilometre mesafede yer alan Jitomir kentinde sivil yerleşim yerlerini ve bir doğum hastanesini hedef aldı. Rusya tarafından düzenlenen saldırıda doğum hastanesinin camları kırılarak hasar görüldü.

“RAHAT BİR GECE OLMAYACAK”

Jitomir Belediye Başkanı Sergey Suhomlin, yaşanan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yayınladığı görüntülü açıklamada Suhomlin, "Biraz önce sivil yerleşim yerleri ve hastaneler vuruldu. Hastanenin camları ve kapıları zarar gördü. Olayda ölen ve yaralananların sayısı netleştiriliyor. Olay yerinde ekipler çalışıyor. Rahat bir gece olmayacak." ifadelerini kullandı.