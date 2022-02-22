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    Rusya: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamadığını açıkladı.
    • İHA
    • 22.02.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 17:30
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    Rusya: Donetsk ve Luhansk'a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Rus medyasına Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde yaşanan gelişmeler ve Rusya'nın planlarına dair açıklamalarda bulundu.

    Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulamasına Moskova'nın tavrının ne olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Rudenko, "Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz." dedi.

    "TEHDİT OLURSA ANLAŞMAYA UYGUN OLARAK DESTEK SUNACAĞIZ"

    Rusya'nın Donbas'a askeri sevkiyat yapması durumunda Rusya ve Ukrayna ordusunun karşı karşıya gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya cevap veren Rudenko, "Biliyorsunuz, Rusya ile Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan ortak iş birliği anlaşmaları var. Spekülasyonda bulunmayalım. Henüz hiç kimse hiçbir yere bir şey göndermeyi planlamıyor. Eğer bizim için tehdit oluşursa o zaman tabii ki onaylanan anlaşmaya uygun olarak destek sunacağız." diye konuştu.

    DONETSK VE LUHANSK'IN TANINMASINA ONAY

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk ve Luhansk'ı tanımaya yönelik imzaladığı kararname ve bu bölgelerle iş birliği anlaşmaları, bugün Rusya Federasyonu Federasyon Konseyi'nde de onaylandı.

    Rusya: Donetsk ve Luhansk a henüz asker göndermeyi planlamıyoruz #1


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