Rusya Donetsk’i bombaladı: 6 ölü

Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Toretsk kasabası, Rus birlikleri tarafından vuruldu. Düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Rusya’nın saldırıları devam ediyor.

İHA'nın haberine göre; Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Donetsk bölgesine bağlı Toretsk kasabasını vurduğu belirtildi.

5 kişi olay yerinde can verdi

Açıklamada, Rus bombardımanında 2 katlı bir binanın hedef alınması sonucu 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

3 yaralıdan 1'i öldü

Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 kişiden birinin hastanede öldüğü kaydedildi.

Bir günde 11 saldırı

Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Donetsk’te son bir günde 11 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.



