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    Rusya Donetsk’i bombaladı: 6 ölü

    Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Toretsk kasabası, Rus birlikleri tarafından vuruldu. Düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
    • 18.07.2022 - 15:48
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    Rusya Donetsk’i bombaladı: 6 ölü

    24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Rusya’nın saldırıları devam ediyor.

    İHA'nın haberine göre; Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Donetsk bölgesine bağlı Toretsk kasabasını vurduğu belirtildi.

    5 kişi olay yerinde can verdi

    Açıklamada, Rus bombardımanında 2 katlı bir binanın hedef alınması sonucu 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

    3 yaralıdan 1'i öldü

    Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 kişiden birinin hastanede öldüğü kaydedildi.

    Bir günde 11 saldırı

    Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Donetsk’te son bir günde 11 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

    Rusya Donetsk’i bombaladı: 6 ölü #1

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