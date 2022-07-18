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Rusya Donetsk’i bombaladı: 6 ölü
Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Toretsk kasabası, Rus birlikleri tarafından vuruldu. Düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.
- 18.07.2022 - 15:48
24 Şubat tarihinden beri devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta Rusya’nın saldırıları devam ediyor.
İHA'nın haberine göre; Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Donetsk bölgesine bağlı Toretsk kasabasını vurduğu belirtildi.
5 kişi olay yerinde can verdi
Açıklamada, Rus bombardımanında 2 katlı bir binanın hedef alınması sonucu 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.
3 yaralıdan 1'i öldü
Arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 kişiden birinin hastanede öldüğü kaydedildi.
Bir günde 11 saldırı
Öte yandan, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Donetsk’te son bir günde 11 noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.