Rusya, Dugina suikastını düzenleyen kadının görüntülerini paylaştı

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın öldüğü bombalı saldırının faili olduğunu açıkladığı Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk’a ait görüntüleri yayınladı.

Rus siyaset uzmanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın aracına bomba konularak öldürülmesi ülkede şok etkisi yarattı.

Ukrayna ile savaş devam ederken gerçekleşen olay sonrası Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) incelemeleri sürüyor.

"Saldırıyı Ukrayna düzenledi"

FSB, saldırının kızı ile ülkeye gelen Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk tarafından düzenlendiğini duyurmuştu.

FSB tarafından yapılan açıklamada, "Operasyonel ve keşif faaliyetleri sonucunda, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı FSB tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Suikastin Ukrayna istihbaratı tarafından hazırlandığı ve işlendiği, failin 1979 doğumlu Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk olduğu belirlenmiştir" ifadeleri kullanılmış, Vovk'un 2010 doğumlu kızı Sofia Mihaylovna'nın da plana dahil olduğu belirtilmişti.

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Saldırganın görüntüleri yayınlandı

Servis, Dugina suikastinin zanlısı olarak belirlediği Ukrayna vatandaşı Natalya Vovk’a ait görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, 12 yaşındaki kızıyla birlikte 23 Temmuz'da Rusya'ya giriş yapan Vovk sınır kapısında saçlarının sarı olduğu daha sonra Moskova'dan bir ev kiralayan Vovk’un sürekli olarak bu adrese girip çıkarken saç rengini değiştirdiği görüldü.





Estonya'ya kaçtı

Dugina’ya yönelik bombalı saldırının düzenlendiği gün ise Vovk bir araçla Rus sınır kapısından çıkış yaparak Estonya'ya geçiyor.



FSB, kesin olarak suikasti Vovk'un işlediğini öne sürerken, Ukrayna ise Rusya'nın bu iddialarını reddediyor.





Estonya provokasyon dedi

Ukrayna'nın saldırı ithamını reddetmesinin yanında Estonya'da saldırganın ülkelerinde olduğu iddiasını yalanladı.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Dugina'nın ölümüyle Estonya'nın bağlantısı olduğunu gösterme girişimlerini provokasyon olarak nitelendirdi.



