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    Rusya, ekonomiyi Ukrayna'da daha uzun savaşa hazırlıyor

    Duma'ya sunulan yasa tasarıları, savunma sözleşmelerinin yapılış biçimi ve iş gücü üzerindeki kontrollerle ilgili radikal değişiklikler içeriyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 11:04
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    Rusya, ekonomiyi Ukrayna'da daha uzun savaşa hazırlıyor

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan ve devam eden savaşla ilgili Moskova yönetimi, yeni bir hamlenin hazırlıklarını sürdürüyor.

    Buna göre, Rus ekonomisini daha güçlü bir savaş temeline oturtmak için devlete özel sektör ve işçiler üzerinde daha fazla kontrol imkanı verilecek.

    Rusya'dan uzun süreli savaş hazırlığı

    Atılması planlanan adımın, Rusya'nın "Ukrayna'yı kontrol etme savaşında uzun bir zaman dilimine hazırlandığının sinyali" olduğu belirtiliyor.

    Financial Times'ın haberine göre, sunulan yeni yasalar, özellikle orduyu desteklemeyi ve “silahların ve askeri teçhizatın onarımı için kısa vadeli artan ihtiyacı karşılamayı” amaçlıyor.

    "Rus savunma sanayii üzerindeki yük arttı"

    Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, "Rusya, muazzam yaptırım baskısı altında dört aydır özel bir askeri operasyon yürütüyor." dedi.

    Duma'ya hitap eden Borisov, "Rus savunma sanayii üzerindeki yük önemli ölçüde arttı. Silah ve mühimmat tedarikini garanti altına almak için savunma sanayiinin ve savunma sanayii ile iş birliği içinde çalışan işletmelerin çalışmalarını optimize etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Rusya, ekonomiyi Ukrayna da daha uzun savaşa hazırlıyor #1

    Radikal değişiklikler

    İlk yasa tasarısına göre, hükümet, işletmeleri devlet savunma sözleşmelerini yerine getirmeye zorlayabilecek.

    Ayrıca Savunma Bakanlığı'na ve diğer kurumlara sözleşme şartlarını değiştirme hakkı sağlanacak.

    "En kötüsüne hazırlık"

    İkinci yasa tasarısı, hükümete iş gücü üzerindeki kontrolünü artırma hakkı vermek için federal iş kanununda değişiklikler öngörüyor.

    Aynı haberde, Rusya'nın "en kötüsüne hazırlandığına" dair yorumlara yer verildi.


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