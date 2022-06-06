Rusya, enerji ihracatından önemli ölçüde kâr bekliyor

Dışişleri Bakanı Lavrov, elde ettikleri kâr miktarını artıracaklarını söyledi. Tahminlere göre, bu yıl toplam 285 milyar dolarlık satış yapılabilme ihtimali var.

Moskova yönetiminden, enerji ihracatı konusunda değerlendirme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna-Sırp televizyonuna verdiği demeçte, beklentilerini açıkladı.

"Elde ettiğimiz kârı artıracağız"

Lavrov, "Batı'nın politikaları sonucunda oluşan fiyat seviyesi göz önüne alındığında, bütçe kaybı yaşamadık." dedi.

Rus Bakan, "Aksine, bu yıl enerji kaynaklarımızın ihracatından elde ettiğimiz kârı önemli ölçüde artıracağız." ifadesini kullandı.

Rusya, Ukrayna savaşından bu yana yoğun yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

285 milyar dolara çıkarabilir

Bloomberg'ün aktardığına göre, Moskova, enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde, bu yıl petrol ve gaz gelirlerinden günde 800 milyon dolar kazanabilme kapasitesine sahip.

Tahminler, enerji fiyatlarındaki artışların, Rusya'nın petrol ve gaz satışlarını bu yıl toplam 285 milyar dolara çıkarabileceğini söylüyor.

Bu miktar, aynı ülkenin 2021'de petrol ve gazdan 235,6 milyar dolarlık kazancından yaklaşık yüzde 20 daha fazla.