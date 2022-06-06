Petrol
120.1
0.32%
Euro
17.8642
1.52%
Dolar
16.5821
1.02%
Altın
987.37
1.04%
Borsa
2646
1.74%
Bitcoin
520.840
6.01%
BTXN Coin
11.82
-11.65%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Rusya, enerji ihracatından önemli ölçüde kâr bekliyor

    Dışişleri Bakanı Lavrov, elde ettikleri kâr miktarını artıracaklarını söyledi. Tahminlere göre, bu yıl toplam 285 milyar dolarlık satış yapılabilme ihtimali var.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 11:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya, enerji ihracatından önemli ölçüde kâr bekliyor

    Moskova yönetiminden, enerji ihracatı konusunda değerlendirme geldi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna-Sırp televizyonuna verdiği demeçte, beklentilerini açıkladı.

    "Elde ettiğimiz kârı artıracağız"

    Lavrov, "Batı'nın politikaları sonucunda oluşan fiyat seviyesi göz önüne alındığında, bütçe kaybı yaşamadık." dedi.

    Rus Bakan, "Aksine, bu yıl enerji kaynaklarımızın ihracatından elde ettiğimiz kârı önemli ölçüde artıracağız." ifadesini kullandı.

    Rusya, Ukrayna savaşından bu yana yoğun yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

    285 milyar dolara çıkarabilir

    Bloomberg'ün aktardığına göre, Moskova, enerji fiyatlarının yükseldiği bir dönemde, bu yıl petrol ve gaz gelirlerinden günde 800 milyon dolar kazanabilme kapasitesine sahip.

    Tahminler, enerji fiyatlarındaki artışların, Rusya'nın petrol ve gaz satışlarını bu yıl toplam 285 milyar dolara çıkarabileceğini söylüyor.

    Bu miktar, aynı ülkenin 2021'de petrol ve gazdan 235,6 milyar dolarlık kazancından yaklaşık yüzde 20 daha fazla.

    Rusya, enerji ihracatından önemli ölçüde kâr bekliyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Türk Yıldızları uçarken AKINCI TİHA görüntüledi
    İç Haber

    Türk Yıldızları uçarken AKINCI TİHA görüntüledi

    Tekirdağ'da yangını söndürmek isterken yanan manavcı hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da yangını söndürmek isterken yanan manavcı hayatını kaybetti

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir