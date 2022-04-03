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    Rusya: Erdoğan'ın talebi üzerine Mariupol'dan insani koridor açıldı

    Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Ukrayna'nın Mariupol kentindeki sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldığını duyurdu.
    • AA
    • 03.04.2022 - 05:03
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    Rusya: Erdoğan'ın talebi üzerine Mariupol'dan insani koridor açıldı

    Bakanlığın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den talebi doğrultusunda Mariupol'daki sivillerin ve yabancı vatandaşların tahliyesinde tam yardım sağlanmasına karar verildiği bildirildi.

    "SESSİZLİK REJİMİNE" UYULACAK

    Açıklamada, 3 Nisan 2022'de Moskova saati ile 00.00'dan itibaren Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açıldığı, hareket yolunda "sessizlik rejimine" sıkı bir şekilde uyulacağının garanti edildiği kaydedildi.

    Yabancı vatandaşların Berdyansk'tan da ister Ukrayna'nın kontrolündeki bölgelere isterse de Rusya'nın kontrolündeki Kırım'a gidebilecekleri aktarıldı.

    Rusya: Erdoğan ın talebi üzerine Mariupol dan insani koridor açıldı #1

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    İnsani koridorun Ukrayna tarafının da "sessizlik rejiminin" sıkı bir şekilde gözetmesi durumunda hayata geçirileceği belirtilen açıklamada, Kiev yönetiminden Moskova saati ile 03.00'e kadar tahliyeye hazır oldukları yönünde yazılı teyit talep edildi.

    Açıklamada, Kiev yönetiminin "sessizlik rejimine" uyacakları yönündeki yazılı beyanı hem Rus hem de Türk taraflarına ayrıca Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine de iletmesi gerektiği kaydedildi.

    Rusya: Erdoğan ın talebi üzerine Mariupol dan insani koridor açıldı #2


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