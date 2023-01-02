Rusya esir değişiminde, pitbull köpeğini de Ukrayna’ya iade etti

Rusya esir değişiminde, pitbull köpeğini de Ukrayna’ya iade etti

Azovstal’da Rus güçleri tarafından yakalanıp Ramazan Kadirov’a götürülen pitbull cinsi köpek, 31 Aralık’ta yapılan esir takası ile Ukrayna’ya iade edildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş şubat ayından bu yana devam ediyor…

Taraflar arasında gerilim sürerken, bir yandan da esir değişimi çalışmaları sürüyor.

Rus tarafı ile 31 Aralık 2022’de, senenin son esir değişimi farklı bir manzaraya sahne oldu.

AA’nın haberine göre; Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu esir değişimi kapsamında meşhur bir pitbull köpeğinin de Ukrayna'ya iade edildiğini duyurdu.

Ramazan Kadirov’a teslim edilmişti

Yermak Rus askerleri tarafından Azovstal'dan savaşın ilk dönemlerinde götürülen köpeğin fotoğrafını da paylaşarak, “Azovstal'ın ünlü köpeğini de geri getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Köpek, Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'a teslim edilmişti.

Söz konusu esir değişimi kapsamında 140 Ukraynalı ve 82 Rus askeri serbest bırakılmıştı.

1596 Ukraynalı iade edildi

Öte yandan, Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Bütünleştirilmesi Bakanlığı, 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takaslarıyla ilgili sayıları paylaştı.

Rusya ile yapılan esir takası sayesinde 2022'de, 1596 Ukraynalının serbest kaldığı belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2022'de 1596 kişi düşman esaretinden iade edildi. 1464 asker ve 132 sivil Rus esaretinden serbest bırakıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, esaretten kurtulan kişilere devlet tarafından sosyal ve sağlık desteği sağlandığı aktarıldı.