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    Rusya: Esir Ukraynalı asker sayısı 6 bin

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta toplam 6 binden fazla Ukraynalı askerin esir düştüğünü açıkladı.
    • 30.06.2022 - 18:00
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    Rusya: Esir Ukraynalı asker sayısı 6 bin

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta 127'nci güne girildi.

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov açıklamalarda bulundu.

    Konaşenkov, Rusya ve Ukrayna arasında 4 aydan fazla devam eden savaşta esir düşen askerlerin değişim süreci konusunda ilişkin bilgilendirmede bulundu.

    144 asker takasla teslim edildi

    İki ülke arasında dün esir değişiminin yapıldığına dikkati çeken Konaşenkov, 144 Rus askerin karşılığında 144 Ukraynalı askerin teslim edildiğini söyledi.

    Söz konusu takasın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla yapıldığını aktaran Konaşenkov, "Kurtarılan askerlerin neredeyse tamamı yaralı veya ağır yaralıdır. Onlara gerekli tıbbi destek veriliyor." dedi.

    Esir asker sayısı 6 bin

    Esir düşen Ukraynalı askerlerin sayısı ile ilgili bilgi veren Konaşenkov, "Ele geçirilen veya teslim olan Ukrayna askerlerinin toplam sayısı 6 binden fazladır." ifadesini kullandı.

    İHA'nın haberine göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Birimi, dün savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Rusya ile Ukrayna arasında en büyük takas işleminin yapıldığını ve sonucunda 95’i Mariupol kentindeki Azovstal Metalürji Fabrikasından olmak üzere 144 Ukraynalı askeri geri aldıklarını duyurmuştu.

    Rusya: Esir Ukraynalı asker sayısı 6 bin #1

    Rusya: Esir Ukraynalı asker sayısı 6 bin #2

    Rusya: Esir Ukraynalı asker sayısı 6 bin #3


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