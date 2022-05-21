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    Rusya, Finlandiya'nın doğalgazını kesti

    Rusya, Finlandiya'nın doğalgazını kesti

    NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan ve Rusya'ya Ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya'nın gazı kesildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 08:24
    • Güncelleme : 21.05.2022 - 09:34
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    NATO'ya girme ısrarı nedeniyle savaşa sürüklenen Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik sürerken, çevre ülkelerden de yeni adımlar geldi.

    Birçok ülkenin yaptırımına maruz kalan Rusya, NATO'ya üyelik başvurusu nedeniyle problem yaşadığı Finlandiya'ya da tepki gösterdi.

    İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği taleplerinin beraberinde Finlandiya'nın Rusya'ya yaptığı doğalgaz ödemeleri de Ruble üzerinden gerçekleşmeyince Rusya karşılık verdi.

    Finlandiya'nın gazı kesildi

    Finlandiya'nın Ruble ile ödemeyi reddetmesi nedeniyle doğalgaz akışı kesildi.

    AFP'nin haberine göre; Finlandiyalı enerji şirketi Gasum tarafından yapılan açıklamada ülkenin doğalgaz satın alırken Ruble ile ödeme yapmayı kabul etmediği, gaz akışının bu sebeple durdurulduğu belirtildi.

    Finlandiya, Estonya üzerinden gaz alacak

    Şirket ülkenin, Finlandiya ile Estonya'yı birbirine bağlayan Balticconnector boru hattı üzerinden doğalgaz almaya devam edeceği bilgisini verdi.

    Rusya, Finlandiya nın doğalgazını kesti #1


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