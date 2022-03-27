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- Rusya gece boyunca saldırılar düzenlediği Harkov'da birçok noktayı vurdu
Rusya gece boyunca saldırılar düzenlediği Harkov'da birçok noktayı vurdu
- İHA
- 27.03.2022 - 09:48
- Güncelleme : 27.03.2022 - 09:50
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş tüm hızıyla devam ediyor. Zaman zaman dozunu düşüren savaş zaman zaman ise dozunu artırıyor.
Bir süredir sakinliğin hakim olduğu ateş hattı, gece düzenlenen saldırılarla yeniden alevlendi.
Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında en çok ateş altına alınan Harkov kentinde, saldırılar gece boyunca sürdü.
KENTTE PATLAMA SESLERİ
Rus ordusu TOS-1A "Solnepek" roketatar bataryalarını Harkov'un bazı noktalarına konuşlandırdı. Harkov kentinin merkezi hedef alınarak roketatarlar ile seri atışlara başlandı.
Rus ordusunun saldırılarında Harkov'un hemen hemen birçok noktasında roketlerin isabet etmesiyle patlama seslerinin yankılandığı kentin birçok noktasında alevler yükseldi.
Rusya gece boyunca saldırılar düzenlediği Harkov'da birçok noktayı vurdu ViDEO
SİVİL CAN KAYIPLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILMADI
Hala devam eden saldırılarda Harkov kentinde hangi noktaların hedef alındığı ve sivil can kayıplarının olup olmadığı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.
Kentteki bazı binalar roketlerin isabet etmesiyle yanarken, bu yangınlara ise saldırılar halen devam ettiği için müdahale edilemiyor.