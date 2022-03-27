Rusya gece gece boyunca saldırılar düzenlediği Harkova'da birçok noktayı roketatarlar ile vurdu. Roketlerin isabet etmesiyle patlama seslerinin yankılandığı kentin bazı noktalarında, alevler yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş tüm hızıyla devam ediyor. Zaman zaman dozunu düşüren savaş zaman zaman ise dozunu artırıyor.

Bir süredir sakinliğin hakim olduğu ateş hattı, gece düzenlenen saldırılarla yeniden alevlendi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında en çok ateş altına alınan Harkov kentinde, saldırılar gece boyunca sürdü.

KENTTE PATLAMA SESLERİ

Rus ordusu TOS-1A "Solnepek" roketatar bataryalarını Harkov'un bazı noktalarına konuşlandırdı. Harkov kentinin merkezi hedef alınarak roketatarlar ile seri atışlara başlandı.

Rus ordusunun saldırılarında Harkov'un hemen hemen birçok noktasında roketlerin isabet etmesiyle patlama seslerinin yankılandığı kentin birçok noktasında alevler yükseldi.

Rusya gece boyunca saldırılar düzenlediği Harkov'da birçok noktayı vurdu ViDEO

SİVİL CAN KAYIPLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILMADI

Hala devam eden saldırılarda Harkov kentinde hangi noktaların hedef alındığı ve sivil can kayıplarının olup olmadığı yönünde henüz bir açıklama yapılmadı.

Kentteki bazı binalar roketlerin isabet etmesiyle yanarken, bu yangınlara ise saldırılar halen devam ettiği için müdahale edilemiyor.