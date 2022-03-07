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Rusya geçici ateşkes ilan etti
Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.
- AA
- 07.03.2022 - 23:55
- Güncelleme : 08.03.2022 - 00:13
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri operasyon, 13'üncü gününde de devam ediyor...
Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama ve siren sesleri yükselirken, çatışmalar arasında kalan halk tahliye edilmeyi bekliyor.
Geçtiğimiz gün yapılan insani koridor girişimleri başarısız olurken, konuya ilişkin Rusya cephesinden yeni bir açıklama geldi.
KİEV DAHİL 5 ŞEHİRDE ATEŞKES
Kiev dahil 5 şehirde sivillerin tahliyesi için Rusya, geçici ateşkes ilan edildiğini duyurdu.
Ateşkes, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla başlayacak.
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