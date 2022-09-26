Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlikten sonra Gürcistan sınırına akın eden Ruslar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Uzun araç sırası havadan görüntülendi.

Rusya-Ukranya savaşının başlamasının ardından Rusya'da beklenen seferberlik ilanı 21 Eylül’de geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmı seferberlik ilan ederek 300 bin askerin daha yedek olarak silah altına alınmasının yolunu açtı.

Kararın ardından savaş karşıtı Ruslar panikledi.

Seferberlik ilanından sonra yaşanan panik sürüyor.

Askere çağrılma endişesiyle Rusya'yı terk edenler Türkiye, Ermenistan ve komşu ülkelere geçiyor.

Rusya-Gürcistan sınırında 3 bin araçlık seferberlik kuyruğu VİDEO



Gürcistan sınırında kilometrelerce Rus kuyruğu

Binlerce Rusya vatandaşı karayoluyla Gürcistan'a akın etti.

Rusya-Gürcistan sınırındaki 3 binden fazla rus aracı kuyruk olurturdu.

Yoğunluk nedeniyle tır şoförleri de zor anlar yaşarken o araç kuyrukları havadan görüntülendi.



