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Rusya hava sahasını Polonya Bulgaristan ve Çekya'ya kapattı

Rusya hava sahasını Polonya Bulgaristan ve Çekya'ya kapattı

Polonya Bulgaristan ve Çekya'nın Rus uçaklarına yönelik dostane olmayan kararları nedeniyle, söz konusu ülkeden uçuşlar sadece özel izinle gerçekleşecek.