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    Rusya hava sahasını Polonya Bulgaristan ve Çekya'ya kapattı

    Polonya Bulgaristan ve Çekya'nın Rus uçaklarına yönelik dostane olmayan kararları nedeniyle, söz konusu ülkeden uçuşlar sadece özel izinle gerçekleşecek.
    • AA
    • 26.02.2022 - 16:57
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    Rusya hava sahasını Polonya Bulgaristan ve Çekya'ya kapattı

    Rusya hava sahasını Polonya, Çekya ve Bulgaristan uçaklarına kısmen kapattı.

    Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), söz konusu ülkelerin havacılık otoritelerinin Rus uçaklarına yönelik "Dostane olmayan" kararlar aldığına işaret edildi.

    UÇUŞLAR ÖZEL İZİNLE GERÇEKLEŞECEK

    Söz konusu kararlar nedeniyle Rusya'nın da çeşitli adımlar atacağına işaret edilen açıklamada, "26 Şubat itibarıyla, Polonya, Çekya ve Bulgaristan uçakları, transit dahil Rusya topraklarındaki uçuşlarını ancak özel izinle gerçekleştirebilecek.” ifadesine yer verildi.

    Polonya, Çekya ve Bulgaristan, hava sahalarını Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya’ya kapatma kararı almıştı.


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