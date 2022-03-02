Rusya, Herson'u ele geçirdi

Moskova, Ukrayna'daki çatışmalar sonucu Herson şehrinin kontrol altına alındığını açıkladı. Mariupol Belediye Başkanı, karşı karşıya kaldıkları durumu anlattı.

Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği noktaların sayısı artıyor.

Ukrayna saldırısındaki güncel duruma ilişkin bilgiler paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, son olarak Herson şehrini ele geçirdiklerini duyurdu.

Konaşenkov, Rus askeri birliklerinin, Ukrayna'da 1502 askeri altyapı tesisini imha ettiğini söyledi. Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 472 tank ve zırhlı araç, 63 çok namlulu roketatar, 206 top, 336 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

"HERSON KONTROL ALTINDA"

Konaşenkov, Tokmak ve Vasiliyevka yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını kaydederek, "Herson şehri kontrol altına alınmıştır. Bölge yönetimiyle Rus ordusu arasında, şehirdeki sosyal altyapıların çalışmaya devam etmesine yönelik müzakereler devam etmektedir." dedi.

Kiev'deki Ukrayna istihbaratının teknolojik tesisleri ve 72. Ana Psikolojik Özel Operasyon Merkezi'nin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Kiev'deki TV kulesi etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

MARİUPOL'DE YOĞUN BOMBARDIMAN

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rusya'nın saldırısının 7. gününe ilişkin resmi sayfasından açıklama yaptı. Açıklamada, Rus güçlerinin kuzey ve kuzeybatıdan başkent Kiev'e doğru ilerlemeye çalıştığı belirtildi.

Rus güçlerinin Sumi, Lebedyn ve Okhtyrka kentlerini ele geçirme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, Donetsk bölgesinde, Rus güçlerinin Mariupol kentini çevrelemeye çalıştığı kaydedildi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rus güçlerince sürekli bombardımana uğradıklarını belirterek, yaralıların bölgeden taşınmasının imkansız hale geldiğini söyledi.

UKRAYNA: RUS GÜÇLERİ İLERLEMEDE BAŞARISIZ

Karadeniz Operasyonel Bölgesi'nde de Rusların bir deniz grubu konuşlandırdığı ve karaya çıkarma yapmak için hazırlıklara devam ettiği aktarıldı.

Rus güçlerinin ilerlemede başarısız olduğu savunulan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait kritik altyapıların bombalandığı aktarıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında, Jitomir kentindeki sivil yerleşim yerleri de ağır hasar aldı.

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