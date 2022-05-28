Rusya, hipersonik Tsirkon füzesiyle test atışı yaptı

Rusya, hipersonik Tsirkon füzesiyle test atışı yaptı

Ülkedeki Savunma Bakanlığı, test atışının ayrıntılarını paylaştı.

Ukrayna ile savaş halinde olan Rus ordusu, dikkat çeken bir tatbikata imza attı.

Açıklama, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Ülkenin kuzeyindeki Barents Denizi’nde, "Sovyetler Birliği Filosundan Amiral Gorşkov" fırkateyninden "Tsirkon" hipersonik seyir füzesiyle test atışı yapıldığı belirtildi.

"1000 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu"

Test atışının yeni silah türlerinin denenmesi kapsamında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Aynı açıklamada, "Tsirkon" füzesinin yaklaşık 1000 kilometre uzaklıkta bulunan bir deniz hedefini başarıyla vurduğu, füzenin uçuşunun, belirlenen parametrelere karşılık geldiği ifade edildi.

"Ses hızının 10 katına kadar çıkabiliyor"

AA'nın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, geçen yıl "Tsirkon"un ilk defa bir gemiden deneme atışının gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2018’de tanıttığı yeni hipersonik silahların arasında bulunan "Tsirkon"un ses hızının 10 katına (Mach 10) kadar çıkabildiği ve 1000 ila 2000 kilometre menzile sahip olduğu açıklanmıştı.