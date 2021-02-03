Rusya ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında uçuşlar yeniden başlıyor

Rusya ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında uçuşlar yeniden başlıyor

15 Şubat'ta başlayacak seferler kapsamında uçuş sayısı belli oldu.

Rusya ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulan uluslararası uçuşlar tekrar başlayacak.

15 ŞUBAT'TA SEFERLER BAŞLAYACAK

Rus hükümetinin internet sitesinde yer alan karara göre, Rusya ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki uluslararası hava yolu ulaşımı, 15 Şubat tarihi itibarıyla tekrar başlayacak.

Karar uyarınca, Moskova-Bakü arasında haftada iki uçuş, Moskova-Erivan arasında ise haftada dört uçuş gerçekleştirilebilecek.