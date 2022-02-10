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    Rusya ile Belarus'un ortak askeri tatbikatı başladı

    İki ülke, Belarus topraklarındaki tatbikat için düğmeye bastı. Tatbikata katılan birlikler, dışarıdan saldırıyı engelleme ve sınırları koruma gibi görevleri yerine getirecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.02.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 09:46
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    Rusya ile Belarus'un ortak askeri tatbikatı başladı

    20 Şubat'a kadar sürecek Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatı başladı.

    Tatbikat, Rusya ve Belarus orduları tarafından, Belarus topraklarında gerçekleştiriliyor.

    BELARUS'TA ORTAK TATBİKAT

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Müttefik Kararlılığı-2022 tatbikatına Belarus Silahlı Kuvvetleri'nin bazı askeri birlikleri ile Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı askeri birlikleri katılıyor.

    TATBİKATIN YAPILDIĞI NOKTALAR

    2 S-400 ve Pantsir-S hava savunma füze sistemleri ile 12 Rus Su-35 savaş uçağının da yer aldığı tatbikat, Belarus topraklarındaki Obuz-Lesnovskiy, Osipoviçskiy, Brestskiy, Gojskiy, Domanovskiy poligonları ve Baranoviç, Luninets, Lida, Maçulişçi askeri hava üslerinde düzenleniyor.

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    DIŞARIDAN SALDIRI ENGELLEME TATBİKATI

    İki ülkeye ait askeri güçlerin denetleneceği tatbikat, "dışarıdan saldırıyı engelleme, terörle mücadele etme, sınırları koruma ve Birlik Devlet'in çıkarlarını koruma" amacıyla başlatıldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Aralık 2021'de vardığı anlaşma doğrultusunda yapılan tatbikat, 20 Şubat'a kadar devam edecek.

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