Rusya ile Kırgızistan, ortak bölgesel hava savunma sistemi kuracak Putin'in onayladığı yasaya göre, Rusya'ya Kırgızistan'da yer verilecek. Koordinasyonu, Rus Hava Kuvvetleri Komutanlığı sağlayacak.

AA

Moskova ile Bişkek yönetimleri, savunma alanında birlikte hareket etmeye hazırlanıyor.

Rusya ve Kırgızistan, bu kapsamda ortak bir bölgesel hava savunma sistemini hayata geçirmeye karar verdi.

İki ülkeden ortak hamle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesi ile Kırgızistan arasında söz konusu sistemin kurulmasına ilişkin anlaşmayı onaylayan yasayı imzaladı.

Bu sistemin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye devletlerinin birleşik hava savunma sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğuna işaret edilirken, böylece bölgenin hava savunmasının geliştirileceği kaydediliyor.

Rusya'ya Kırgızistan'da yer verilecek

İki ülke arasında 16 Ağustos 2022’de imzalanan anlaşmaya göre, Rus tarafına Kırgızistan’da geçici kullanması için bir alan tahsis edilecek.

BDT'nin diğer bölgesel hava savunma sistemlerinin bir parçası olan Rusya-Kırgızistan Ortak Bölgesel Hava Savunma Sistemi birliklerinin ortak eylemlerinin koordinasyonu, Rus Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülecek.