Rusya ile Mısır, askeri iş birliği protokolü imzaladı

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki, Ortak Askeri Komisyonu’nun 7’nci toplantısına katılmak üzere gittiği Moskova'da, Rus mevkidaşı ile askeri iş birliği protokolü imzaladı.

Orta Doğu’nun stratejik önemi büyük olan Mısır ile Rusya arasında yeni bir iş birliği sağlandı.

Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, askeri iş birliği protokolü imzaladı.

İmzaya ilişkin açıklama Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garip Abdulhafiz tarafından, resmi Facebook sayfasından yazılı bir açıklamayla duyuruldu.

ORTAK ÖNEME SAHİP MESELELER DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada, Zeki'nin Ortak Askeri Komisyonu'nun 7'nci toplantısına katılmak üzere gittiği Moskova’da Şoygu ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, ortak öneme sahip meselelerin değerlendirildiği ifade edildi.

ORTAKLIĞI GELİŞTİRME ARZUSUNU DİLE GETİRDİ

İki ülkenin silahlı kuvvetlerinin tecrübe alışverişinde bulunması hususunun ele alındığı görüşmede, askeri iş birliği protokolü imzalandığı ifade edildi.

Mısır Savunma Bakanı Zeki'nin Rus mevkidaşına, iki ülke arasındaki ortaklık ve iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirmeye yönelik arzusunu dile getirdiği belirtilen açıklamada, Şoygu'nun ise ülkesinin Mısır ile mevcut iş birliğini geliştirme arzusunda olduğunu, Mısır'ın Orta Doğu'da önemli bir stratejik ortak konumunda bulunduğunu söylediği kaydedildi.

3 GÜNLÜK ZİYARETİ TAMAMLADI

Mısır Savunma Bakanı, 3 günlük Moskova ziyareti kapsamında resmi temaslarını tamamlayarak bugün ülkesine döndü.