Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası

AA

Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken yeni bir esir takası gerçekleşti..

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğuyla Ukrayna ile esir takası yapıldı.

25 UKRAYNALI- 25 RUS TAKAS EDİLDİ

Açıklamada, "Müzakere süreci sonucunda Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan 25 Rus askeri alındı. Bunun karşılığında 25 Ukrayna askeri verildi. Serbest bırakılan Rus askerleri Belarus'ta bulunuyor ve askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlanıyor. Askerlerimiz, Bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmeleri için Moskova'ya ulaştırılacak." denildi.

ZELENSKY: "ASKER VE SİVİLLERİMİZ EVİNE DÖNÜYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky de sosyal medya hesabından esir takasına ilişkin, "25 asker ve sivilimiz evine dönüyor. Bunların ağır yaraları ve hastalıkları var. Her birine gerekli tıbbi destek sağlanacak." açıklamasında bulundu.

Serbest bırakılan bazı askerlerin Mariupol ve Azovstal Metalürji Fabrikası'nda, Harkiv, Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki çatışmalarda yer aldığını belirten Zelenskiy, BAE'ye arabuluculuk girişimlerinden dolayı teşekkür etti.

30 Aralık 2024'te Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasında, 300'den fazla Rus ve Ukraynalı askerin ülkelerine döndüğü bildirilmişti.