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    Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası yapıldı

    Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında, Rusya tarafı 1'i sivil 35 Ukrayna askerini, Ukrayna tarafı ise 35 Rus askerini serbest bıraktı.
    • 23.11.2022 - 19:13
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    Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası yapıldı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, iki ülke arasında yeniden esir takası yapıldı.

    Rusya Savunma Bakanlığı, esir takası anlaşmasına uygun olarak 35 Rus askerinin Ukrayna'dan geri alındığını belirtti.

    "35 Rus askeri aide edildi"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "23 Kasım'da, müzakere süreci sonucunda esaret ve ölüm tehlikesi altındaki 35 Rus askeri Kiev rejiminin kontrolü altındaki topraklardan iade edildi. Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklar serbest bırakılan Rus askerlerini tedavi ve rehabilitasyon için Moskova'ya sevk edecek. Serbest bırakılan tüm askerlere gerekli tıbbi ve ekonomik destek sağlanacak" denildi.

    "35 Ukraynalı askeri geri döndü"

    Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, Rus esareti altında bulunan 1'i sivil 35 asker geri döndü. Kurtarılanlar arasında, savaşın ilk gününden beri Çernobil Nükleer Enerji Santrali’nde esir kalanlar, Azovstal ve Maripol'deki askerler de bulunuyor. Bu korkunç günde bazı iyi haberler" dedi.

    Yermak ayrıca, Ukrayna vatandaşlarının ülkelerine döndüğü anları da paylaştı.

    Daha önce 107 esir takası yapılmıştı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki en geniş kapsamlı esir takası 3 Kasım'da gerçekleşmiş ve Ukrayna, 107 Rus askerini serbest bırakmıştı.

    Rusya ile Ukrayna arasında yeni esir takası yapıldı #1


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