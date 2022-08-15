Rusya: İngiliz keşif uçağı, sınırımızı ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İngiltere'ye ait "RC-135" keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini bildirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince tespit edildiği bildirildi.

"İngiltere Hava Kuvvetlerine ait uçak Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti"

Bunun için Rus "Mig-31BM" savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu hedefin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 'RC-135' elektronik keşif ve harp uçağı olduğu saptandı. Bu uçak, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti." ifadelerine yer verildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, İngiliz uçağının Rus topraklarından çıkmaya zorlandığı belirtildi.