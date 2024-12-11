Rusya, İsrail'in Suriye'deki askeri eylemlerini değerlendirdi

AA

İsrail, Baas rejiminin çökmesinin ardından Suriye topraklarında işgalini genişletiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail’in Suriye'deki eylemlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"SURİYE EGEMEN BİR ÜLKE OLARAK VAR OLDU"

Muhabirin, "Rusya, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve ülkedeki muhalif güçlere yönelik tehditlerini nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, İsrail'in Suriye'deki duruma müdahil olduğunu ve bunu gizlemediğini aktardı.

Zaharova, Suriye konusunda uluslararası hukuk normlarına uyulmasının ve Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemine işaret ederek, "Suriye, egemen bir ülke olarak var oldu ve bu şekilde varlığını sürdürmesi gerekiyor. Ülkemiz her zaman bu şekilde yaklaşım sergiledi." ifadesinde bulundu.

"SON DERECE ZOR DURUMU DAHA DA ZORLAŞTIRIYOR"

İsrail'in, Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgesine konuşlandığına dikkati çeken Zaharova, şu sözleri sarf etti:

İsrail Silahlı Kuvvetlerinin bu eylemleri, Suriye ile İsrail arasında 1974'te yapılan anlaşmaların şartlarını ihlal ediyor. Suriye topraklarındaki askeri ve sivil unsurlara yönelik füzeli saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun eylemleri, uluslararası toplumda ciddi endişe yarattı. Bu askeri eylemler açıkça Suriye'deki durumu istikrara kavuşturma amacına hizmet etmiyor, tam tersine, bu ülkede son günlerde oluşan son derece zor durumu daha da ağırlaştırıyor.

Zaharova, Suriye'deki askeri siyasi durumun "ağır" olduğunu belirterek, tüm uluslararası toplumun, özellikle de komşu ülkelerinin itidalli davranması, sorumluluk üstlenmesi ve Suriye'deki durumun gerginleştirecek eylemlerden kaçınması gerektiğini bildirdi.