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- Rusya İstihbarat Başkanı Ermenistan'ın ardından Azerbaycan'da
Rusya İstihbarat Başkanı Ermenistan'ın ardından Azerbaycan'da
- Haber Merkezi
- 19.07.2022 - 18:24
Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la başlattığı normalleşme adımlarının ardından Erivan'a gizli bir ziyaret gerçekleşmişti.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmişti.
Görüşmede Ermenistan-Azerbaycan ve Ermenistan-Türkiye müzakere süreçlerini de ele alındı.
Rusya varlığını hissettirdi
Bu ziyareti ardından Rusya Dış İstihbarat Başkanı Narişkin Ermenistan’a gelerek Paşinyan ile görüşüp, Rusyan'nın varlığını hatırlatmıştı.
Rusya Dış İstihbarat Başkanı Narişkin Ermenistan ziyaretinin ardından bugünde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Narişkin Azerbaycan'la yapılan görüşmede şu ifadeleri kullandı:
"Rusya, Karabağ savaşının sona ermesinde ana rolü oynadı"
"Bakü ile Moskova arasında 30 yıllık ilişkiler boyunca uyumlu bir işbirliği sistemi oluşturulmuştur. Rusya, Karabağ savaşının sona ermesinde ana rolü oynadı. Rusya her zaman Azerbaycan ve Ermenistan arasında arabuluculuk rolü üstlenmektedir." dedi.