Petrol
106.7
0.40%
Euro
17.9822
1.51%
Dolar
17.5462
0.65%
Altın
966.33
0.71%
Borsa
2502
2.07%
Bitcoin
406.860
5.10%
BTXN Coin
7.40
-0.93%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Rusya İstihbarat Başkanı Ermenistan'ın ardından Azerbaycan'da

    Rusya Dış İstihbarat Başkanı Narişkin Ermenistan ziyaretinin ardından bugünde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile yapılan normalleşme süreci ele alındı.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 18:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya İstihbarat Başkanı Ermenistan'ın ardından Azerbaycan'da

    Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la başlattığı normalleşme adımlarının ardından Erivan'a gizli bir ziyaret gerçekleşmişti.

    ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı Direktörü William Burns, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelmişti.

    Görüşmede Ermenistan-Azerbaycan ve Ermenistan-Türkiye müzakere süreçlerini de ele alındı.

    Rusya varlığını hissettirdi

    Bu ziyareti ardından Rusya Dış İstihbarat Başkanı Narişkin Ermenistan’a gelerek Paşinyan ile görüşüp, Rusyan'nın varlığını hatırlatmıştı.

    Rusya Dış İstihbarat Başkanı Narişkin Ermenistan ziyaretinin ardından bugünde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

    Narişkin Azerbaycan'la yapılan görüşmede şu ifadeleri kullandı:

    "Rusya, Karabağ savaşının sona ermesinde ana rolü oynadı"

    "Bakü ile Moskova arasında 30 yıllık ilişkiler boyunca uyumlu bir işbirliği sistemi oluşturulmuştur. Rusya, Karabağ savaşının sona ermesinde ana rolü oynadı. Rusya her zaman Azerbaycan ve Ermenistan arasında arabuluculuk rolü üstlenmektedir." dedi.

    Rusya İstihbarat Başkanı Ermenistan ın ardından Azerbaycan da #1


    İlginizi Çekebilir

    Kapadokya’yı bayramda 180 bin kişi ziyaret etti
    Ekonomi

    Kapadokya’yı bayramda 180 bin kişi ziyaret etti

    Yasemin Özilhan kırmızı minisiyle olay oldu! 'Çok mu aradın'
    Medya

    Yasemin Özilhan kırmızı minisiyle olay oldu! 'Çok mu aradın'

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir