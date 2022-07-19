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Rusya İstihbarat Başkanı Ermenistan'ın ardından Azerbaycan'da

Rusya İstihbarat Başkanı Ermenistan'ın ardından Azerbaycan'da

Rusya Dış İstihbarat Başkanı Narişkin Ermenistan ziyaretinin ardından bugünde Azerbaycan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmede Ermenistan ile yapılan normalleşme süreci ele alındı.